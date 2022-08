Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz vom 20.08.2022

Goslar (ots)

Personensuche nach Fund eines herrenlosen E-Bikes im Wald zwischen Hahnenklee und Lautenthal

Am 19.08.2022, gegen 15:30 Uhr, meldet ein Wanderer ein seit längerer Zeit am Waldrand abgestelltes, herrenloses und hochwertiges E-Bike. Ein Eigentümer des E-Bikes befindet sich nicht vor Ort. Die Auffindesituation, eine defekte Brille und frische Kratzspuren am Rad, lassen ein vorangegangenes Unfallgeschehen annehmen. Um auszuschließen, dass sich im Nahbereich eine Person in hilfloser Lage befindet, wird die Feuerwehr und die Bergwacht zur Personensuche hinzugezogen. Eine Absuche rund um den Fundort des E-Bikes verläuft negativ. Der Einsatz wird um 20:45 Uhr beendet.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit dem PK Oberharz (Tel. 05323-94110-0) in Verbindung zu setzen.

i.A. Bergsen, PK

