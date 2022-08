Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Seesen: Pressemitteilung vom 18.08.2022

Goslar (ots)

Diebstahl aus Pkw

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines Pkw ein und entwendete ein Autoradio, sowie eine Lichtleiste. Im Tatzeitraum, vom Nachmittag des 14.08.2022 bis 11:30 Uhr am 17.08.2022, parkte der betroffene schwarze Mercedes S 320 CDI des Geschädigten auf dem Parkplatz an der Straße "Auf der Landesbahn" in Seesen. Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Seesen (Tel. 05381 - 944 0) in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Am 17.08.2022 um 17:10 Uhr schlug der 33-jährige Beschuldigte aus Seesen unter Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel mehrere Fenster und den Briefkasten eines Wohnhauses in der Eisenbahnstraße in Seesen ein. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Führen eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln

Am 17.08.2022 um 23:25 Uhr wurde ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Fiat Ducatos aus Berlin im Bereich der Braunschweiger Straße in Seesen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hierbei durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde im weiteren Verlauf durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

i.A. Schaper, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell