Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen/ Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis - Diebstahlserie an Bewässerungssystemen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Nachdem wir bereits am 13.06.2022 über Diebstähle von Bauteilen aus Bewässerungssystemen berichtet haben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5247129) kamen nun neue Taten hinzu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in den Zeiträumen vom 04.06.2022 bis 11.06.2022 und 14.06.2022 bis 16.06.2022 jeweils zu Nachtzeiten Diebstähle auf Feldern im Bereich Bobenheim-Roxheim, Frankenthal, Fußgönheim bis Schifferstadt und Ludwigshafen/ Ruchheim verübt. In 25 Fällen wurden hierbei sogenannte Standrohre gestohlen, welche als Verbindungsstück zwischen Leitungen im Boden und dem jeweiligen Sprenger auf dem Feld dienen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 71.000EUR.

Die Polizei sucht Zeugen:

Wer kann Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen, die zu Nachtzeiten an oder in Feldern unterwegs waren? Wer hat Beobachtungen gemacht, welche mit den oben beschriebenen Taten in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell