POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 27.06.2022, fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Motorroller gegen 16:15 Uhr auf der Brunckstraße in Richtung Oppau. Er musste aufgrund des übrigen Verkehrs stark bremsen und kam hierdurch zu Fall. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Franziska Ratz Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

