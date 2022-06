POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht, Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 27. Juni 2022, kam es gegen 16.00 Uhr an der Ecke Buschweg/Wormser Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Verkehrsunfall, im Zuge dessen sich ein Kind verletzte und ein unfallbeteiligtes Fahrzeug die Flucht ergriff. Was war passiert? Ein 9-jähriger Fahrradfahrer befuhr den dortigen Gehweg in Richtung Studernheim aus Richtung ...

mehr