POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auto beschädigt und davongemacht (17.02.22)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter am Donnerstag, zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr, im Parkhaus Mühlbach Center verursacht. Der Unbekannte beschädigte einen auf dem obersten Parkdeck geparkten blauen Toyota Europe im Bereich des rechten hinteren Radlaufs und entfernte sich, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Radolfzell, unter Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

