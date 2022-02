Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten, Lkr. Konstanz) In Betriebsgebäude von Strandbad eingebrochen (16./17.02.22)

Litzelstetten (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Betriebsgebäude eines Strandbads in der Straße "Am See". Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, schob ein Unbekannter einen Rolladen nach oben und warf eine Scheibe eines Fensters mit einem Betonpflasterstein ein. Dadurch verschaffte er sich Zutritt, verletzte sich jedoch auch an den Glasscherben. Im Gebäude durchsuchte der Täter diverse Räume. In den Bereich des Kioskes gelangte er jedoch nicht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der beim Eindringen verursachte Schaden dürfte sich auf rund 200 Euro belaufen. Personen, die zur Tatzeit im Bereich des Strandbads Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

