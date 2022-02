Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Baustelle - Stromkabel gestohlen (16./17.02.22)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände in der Moltkestraße verschafft. Die Unbekannten entwendeten im Zeitraum zwischen 20 und 8 Uhr mehrere Stromkabel aus unverschlossenen Gitterboxen, die vor dem Gebäude standen. Über eine Leiter verschafften sie sich im Anschluss Zugang zu einem Rohbau und entwenden von dort einen an die Wand geschraubten Schlüsselkasten mit diversen Schlüsseln. Den Wert der entwendeten Stromkabel schätzt die Polizei auf mehrere 10.000 Euro. Aufgrund des hohen Gewichts der Stromkabel ist davon auszugehen, dass die Unbekannten zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt haben. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Transportfahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

