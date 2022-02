Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Täterfestnahmen nach schwerem Raub in Konstanz (18.02.22)

Konstanz (ots)

Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil ist es gelungen, drei weibliche Personen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren zu ermitteln die verdächtigt werden, am Abend des 20.Januar eine 33-Jährige überfallen und ausgeraubt zu haben. Die Frau wollte Tageseinnahmen an einem Geldautomaten einer Bankfiliale im Industriegebiet einzahlen. Die maskierten Täterinnen passten sie dabei ab und entrissen ihr, unter Vorhalt eines Messers, eine Geldtasche mit den Einnahmen. Nach umfangreicher Arbeit gelang es der Polizei in kurzer Zeit, die drei Verdächtigen zu ermitteln und vorläufig festzunehmen. Die drei jungen Frauen sind geständig und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Konstanz auf freiem Fuß belassen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen:

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531280-2063 Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissarin Katrin Rosenthal, Telefon 07521 995-1014

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell