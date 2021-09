Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Dortmund (ots)

Eine Radfahrerin ist Freitagabend (17.09.2021) im Kreuzungsbereich Hagener Straße/ Ecke Am Truxhof in Dortmund-Kirchhörde von einem Auto erfasst und bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war gegen 20.30 Uhr ein 25-Jähriger aus Bielefeld in einem Opel Corsa auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Hier wollte er in die Straße Am Truxhof nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 44-jährige Dortmunderin auf ihrem Fahrrad entgegen. Sie befuhr den Radweg der Hagener Straße in nördliche Richtung. Im Einmündungsbereich zur Straße Am Truxhof erfasste das Auto die hier vorfahrtsberechtigte Frau. Nach eigenen Angaben hatte der Bielefelder die Geschwindigkeit der herannahenden Radfahrerin offenbar unterschätzt.

Ein Rettungswagen fuhr die schwer verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus. Der Bielefelder blieb unverletzt. Es kam zu Verkehrsstörungen im Kreuzungsbereich. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

