Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Kind, Verursacher flüchtig, Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 27. Juni 2022, kam es gegen 16.00 Uhr an der Ecke Buschweg/Wormser Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Verkehrsunfall, im Zuge dessen sich ein Kind verletzte und ein unfallbeteiligtes Fahrzeug die Flucht ergriff. Was war passiert? Ein 9-jähriger Fahrradfahrer befuhr den dortigen Gehweg in Richtung Studernheim aus Richtung Melm kommend und wurde hierbei von einer zügig um die Kurve fahrenden E-Scooter-Fahrerin umgefahren. Infolge des Zusammenstoßes stürzte das Kind und zog sich eine leichte Verletzung zu. Die E-Scooter-Fahrerin verließ sofort die Unfallörtlichkeit, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Die E-Scooter-Fahrerin hat einen hellen Hauttyp, dunkle Haare und trug goldene Ohrringe. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wenn Sie Hinweise zum Unfallhergang oder der Fahrerin machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

