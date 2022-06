Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurde in der Hohenzollernstraße durch Unbekannte die Windschutzscheibe eines dort geparkten Smart beschädigt. Die Schadenshöhe dürft sich auf 500EUR belaufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell