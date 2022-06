Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Samstag, den 25.06.2022, kletterte ein Unbekannter zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Bruchwiesenstraße. Durch die nur angelehnte Balkontür gelangte der Täter in die Wohnung, konnte dort Bargeld auffinden und flüchtete unerkannt mit dieser Beute. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

