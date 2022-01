Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sattelschlepper fährt aus unbekannter Ursache in den Graben

Hamm - Rhynern (ots)

Silvesternachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde der Fahrer eines Sattelschleppers bei einem Verkehrsunfall, auf der Wambelner Straße in 59069 Hamm, leicht verletzt. Der rumänische Fahrer des Sattelschleppers, kam mit seiner Zugmaschine und seinem Auflieger, aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Langwierige Bergungsmaßnahmen des Fahrzeugs, sowie Reinigungsarbeiten der Straße, machten eine Sperrung der Wambelner Straße, zwischen Allener Straße und Wambelner Berg, unumgänglich. Nachdem in der Nacht auf den 1. Januar die gesamte Ladung zunächst umgeladen werden musste, diese bestand aus Wein und Spirituosen, wurde am frühen Neujahrsmorgen letztendlich das Fahrzeug aus dem Graben geborgen. Die Zugmaschine samt Auflieger waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und der Ladung von zirka 40000 Euro. Die Wambelner Straße war bis zum 1. Januar, zirka 12 Uhr, gesperrt und ist seitdem wieder befahrbar. (ja)

