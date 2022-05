Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ludwigsburg: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02.10 Uhr, verlor eine 18 Jahre alte PKW-Fahrerin im Bereich der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord die Kontrolle über ihren Mercedes, was zu einem Unfall führte. Die junge Frau, die in Richtung Heilbronn unterwegs war, wollte die Autobahn mutmaßlich verlassen und prallte aus bislang unbekannter Ursache beim Wechsel auf den Verzögerungsstreifen gegen den Fahrbahnteiler und den Aufpralldämpfer. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg befand sich mit drei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vor Ort. Sie kümmerten sich um Reinigung der Fahrbahn und die provisorische Absicherung des beschädigten Fahrbahnteilers. Während der Einsatzmaßnahmen musste eine Spur des Ausfahrtsbereichs etwa für 15 Minuten gesperrt werden.

