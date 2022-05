Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der B10

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der B10 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Die 35-jährige Lenkerin eines Ford Focus fuhr die Enzweihinger Steige bergab in Richtung Vaihingen an der Enz. Auf Grund einer Verkehrsstockung auf dem rechten Fahrstreifen wollte die Lenkerin auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den 56-jährigen Fahrer einer Harley-Davidson. Durch den Zusammenprall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt, die Fahrerin des Ford blieb unverletzt. Die Enzweihinger Steige musste für eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Motorradfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell