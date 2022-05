Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Erneute Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Kleinsachsenheim erneut zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter beschmierten zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 11 Uhr mehrere Wände, Türen und Fenster an Gebäuden und Garagen mit weißer Sprühfarbe. Betroffen waren neben einer Garage in der Schulstraße auch das Gemeindehaus am Kirchplatz sowie die Grundschule und die kleine Sporthalle im Besigheimer Weg. Dabei wurden unterschiedliche Zahlen und Buchstaben sowie ein lachendes Gesicht aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bereits zwischen dem 19. und 25. April war es in Kleinsachsenheim zu zahlreichen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien mit einem geschätzten Sachschaden von rund 8000 Euro gekommen. Ob zwischen den Fällen im April und den aktuellen Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Sachsenheim bittet sowohl Zeugen als auch weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07147 27406-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell