POL-LB: Leonberg: Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen ein und entwendeten einen Tresor, in welchem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist bislang noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. ...

