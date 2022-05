Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden gleich vier Fahrzeuge unterschiedlicher Marken in der Nacht zum Montag in der Heusteigstraße in Böblingen beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen die jeweiligen Beifahrerfensterscheiben der PKW ein. Einer Passantin fielen die beschädigten Fahrzeuge auf und sie verständigte die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils rund 200 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

