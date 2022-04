Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Beförderungen und Ernennungen bei der Löschgruppe Lössel

Iserlohn (ots)

Durch den pandemiebedingten Ausfall der regulären Dienstbesprechungen ergab sich für die Löschgruppe Lössel, die aktuell aus 18 Feuerwehrmännern und -frauen besteht, eine große Ansammlung an ausstehenden Beförderungen und Ernennungen. Diese wurden am Samstag, den 16.04.2022, durch den Zugführer BI Ralf Hosenfeld im Rahmen eines Sonderdienstes unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften vorgenommen:

Miriam Kreft wurde zur Feuerwehrfrau ernannt Marcel Winkler wurde vom Oberfeuerwehrmann zum Unterbrandmeister befördert Moritz Mätze wurde vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert Niklas Bertelt wurde vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert Dominik Friedrichs wurde vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert Dennis Menz wurde vom Oberbrandmeister zum Hauptbrandmeister befördert Jens Klusmann wurde vom Oberbrandmeister zum Brandinspektor befördert

Des Weiteren wurde am 16.04. ein Wechsel in der Löschgruppenführung offiziell vollzogen. Der Oberbrandinspektor Rafael König wird nach drei Jahrzehnten aus der Löschgruppenführung ausscheiden. Zuletzt hatte Rafael König als Stellvertreter den bisherigen Löschgruppenführer Dennis Menz unterstützt. Rafael König hat die Löschgruppe in seiner Zeit als Löschgruppenführer wesentlich geprägt und den Generationswechsel in Lössel erfolgreich gestaltet.

Die Entpflichtungsurkunde wurde ebenfalls durch den Löschzugführer Ralf Hosenfeld überreicht, der Rafael König für die vielen vertrauensvollen Jahre in der Löschgruppenführung dankte.

Das neue Führungsduo in Lössel wird durch den Löschgruppenführer Jens Klusmann und seinen Stellvertreter Dennis Menz gestellt. Beide wurden per Anhörung im letzten Jahr gewählt und am 16.04.2022 für die Dauer von sechs Jahren verpflichtet.

Alle Personen sind vollständig immunisiert, haben vor dem Termin einen Schnelltest gemacht und standen nur für das Foto ohne Maske und wenig abstand zusammen.

Text und Foto: LG22

