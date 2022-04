Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Vereidigung der neuen Brandmeisteranwärter/in

Heute, am 01. April 2022, konnten wir eine Brandmeisteranwärterin und drei Brandmeisteranwärter durch Carmen Malkus vom Bereich Personal vereidigen lassen. Die vier Auszubildenden beginnen mit dem heutigen Tag die 18-monatige Ausbildung zum/zur Brandmeister/in, nachdem sie alle bereits einige Jahre als Beschäftigte im Rettungsdienst bei der Feuerwehr Iserlohn beschäftigt waren. Laura Brüggemann, Daniel Düllberg, Munir Fatni und Lukas Mimberg bekamen im Anschluss an die Vereidigung ihre ersten Schulterklappen aufgesetzt.

Die jetzt beginnende Ausbildung erfolgt im Grundausbildungslehrgang 01-2022, der unter der Leitung der Feuerwehr Iserlohn mit Brandamtmann Maik Richter am Brandschutz- und Rettungsdienstzentrum des Märkischen Kreises in Altena- Rosmart durchgeführt wird. In diesem Lehrgang werden auch wieder Kollginnen und Kollegen der hauptamtlichen Wachen der Feuerwehren Plettenberg, Hemer, Menden, Lüdenscheid und der Werkfeuerwehr Bakelite ausgebildet.

Auch für den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr wird ein künftiger Brandmeister ausgebildet, Mario Obst nahm an der heutigen Vereidigung seiner neuen Kollegin und Kollegen teil.

Berufsfeuerwehr Iserlohn

Pressestelle Christopher Rosenbaum

