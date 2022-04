Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Bauunfall sorgt für Hubschrauberlandung auf der Brünninghaus Kreuzung

Iserlohn (ots)

Gegen 13:40 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn über den Notruf 112 ein Unfall auf einer Baustelle in Innenstadtnähe gemeldet. Da sich zu dem Zeitpunkt alle Iserlohner Rettungswagen im Einsatz befanden, wurde das Tanklöschfahrzeug als so genannter First Responder zur angegebenen Adresse alarmiert. Parallel wurde ein Rettungswagen der Stadt Hemer ebenfalls zur Einsatzadresse geschickt. Kurz nach dem die ersten Einsatzkräfte beim Patienten eintrafen, stellte sich das Verletzungsmuster als so schwer dar, dass ein Rettungshubschrauber nachgefordert wurde. Von der zuständigen Leitstelle des Kreises Unna wurde der Christoph 8 aus Lünen alarmiert. Dieser landete auf der durch die Berufsfeuerwehr und die Polizei gesperrte Brünninghaus Kreuzung. Nach der ersten notfallmedizinischen Versorgung wurde der Patient vom Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen.

Die Kreuzung war für ca. eine Stunde teilweise gesperrt.

