Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - versuchter Diebstahl von drei Fahrrädern am Hauptbahnhof

Speyer (ots)

Am 05.02.2022 um 01:45 Uhr befand sich ein 25-jähriger Mann am Fahrradständer des Speyerer Hauptbahnhofes und riss dort an drei angeschlossenen Fahrrädern, um diese gewaltsam vom Radständer zu entfernen. Hierbei wurde er von aufmerksamen Zeugen beobachtet und entfernte sich ohne Beute. Die drei Fahrräder ließ er beschädigt, aber weiterhin gesichert, zurück. Er konnte noch in der Bahnhofstraße einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,31 Promille fest. Gegen den 25-Jährigen wurden Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Die Eigentümer der abgebildeten Fahrräder sowie weiterer Fahrräder, die in der Nacht vom 04. auf den 05.02.2022 am Speyerer Hauptbahnhof beschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

