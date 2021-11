Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Folgenreiche Kollision beim Abbiegen

Ahaus (ots)

Bei einem Zusammenstoß im Gegenverkehr hat ein Autofahrer am Donnerstag in Ahaus leichte Verletzungen erlitten. Eine 28-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 20.00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Königstraße kommend unterwegs. Als die Heekerin nach links in die Straße Hofkamp abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 20 Jahre alten Ahausers. Dieser kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden, der circa 22.000 Euro beträgt.

