Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Mur-Kreis: Diebstahl aus PKW, Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen Dienstag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 11:30 Uhr einen in der Murrhardter Straße geparkten PKW der Marke Ford bei einem unbekannten Fahrmanöver. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden an dem Ford beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise nute Telefon 07191 909-0.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Am Donnerstag kurz nach 7:00 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit einem Vito die B14 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart. Als der Fahrer den Kleinbus verkehrsbedingt abbremsen musste, übersah dies ein nachfolgender 19-jähriger Fahrer eines Mercedes Vitos. Es kam zur Kollision beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Heerstraße wurde im Zeitraum zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Mittwoch, 11.30 Uhr ein parkender BMW beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151 950-422 entgegen.

Remshalden: Unfall auf B29

Auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von geschätzten 27.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Abschleppdienst im Einsatz. Durch den Unfall entstand entsprechender Rückstau und damit Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war gegen 11 Uhr wieder geräumt.

Schwaikheim: Diebstahl aus Transporter

In der Nacht auf Donnerstag entwendete ein Dieb aus einem Ford Transit, der in der Badstraße abgestellt war, mehrere Maschinen bzw. Werkzeuge. Der Wert beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell