Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ohne Orientierung im Dunkeln zu Fuß auf der Landesstraße

Ahaus (ots)

Orientierungslos, stark alkoholisiert und offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend - in diesem Zustand befand sich am Donnerstag gegen 23.50 Uhr ein Mann auf der Fahrbahn der Landesstraße 575 im unbeleuchteten Außenbereich zwischen Ahaus und Legden. Eine Zeugin hatte die potenziell gefährliche Situation erkannt und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 21-Jährigen, der in Rosendahl lebt. Als die Polizisten ihn überprüften, fanden sie Marihuana und stellten es sicher. Um eine weitere Gefährdung für ihn selbst oder andere zu vermeiden, verbrachte der 21-Jährige die Nacht im Gewahrsam der Polizei in Ahaus.

