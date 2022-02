Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Streitgespräch entwickelt sich zu einer Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Aufgrund einer nicht ausgestellten Arbeitsbescheinigung kam es am 07.02.2022 gegen 13:05 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal zu einem Streitgespräch zwischen dem 37-Jährigen Beschuldigten und dem 56-Jährigen Geschädigten. Im Rahmen des Streitgesprächs verwies der 37-Jährige den 56-Jährigen von seinem Grundstück. Während der 56-Jährige das Grundstück verließ, äußerte er seinen Unmut hierüber. Der 37-Jährige folgte ihm hieraufhin und schlug dem Geschädigten außerhalb des Grundstücks mit der Hand gegen den Hals. Durch unbeteiligte Zeugen wurden die Parteien auseinandergehalten, um weitere Körperverletzungen zu verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell