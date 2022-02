Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Einbruch in Supermarkt

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 06.02.2022 betrat ein noch unbekannter Täter gegen 09:35 Uhr unberechtigt einen geschlossenen Supermarkt im Südring in Bobenheim-Roxheim. Der Täter gelang über das Dach ins Innere des Supermarktes. Hierbei löste der Täter einen Alarm im Marktinneren aus, welcher unmittelbar an das Sicherheitsunternehmen geleitet wurde. Durch den Täter wurde kein Diebesgut erlangt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

