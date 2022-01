Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Körperliche Auseinandersetzung am Hammer Hauptbahnhof Bundespolizei fahndet nach unbekanntem Täter

Hamm (ots)

Am Freitagnachmittag (21.Januar) ist es im Eingangsbereich des Hammer Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden durch Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn über eine körperliche Auseinandersetzung vor dem Hauptbahnhof informiert. Ein Beteiligter wurde am Bahnsteig 3 angetroffen und befragt. Hierbei gab er an, dass er zuvor am Eingangsbereich vermutlich mit Pfefferspray besprüht worden ist.

Eine erste Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass der 21-jährige Mann mit einem weiteren, unbekannten Mann zunächst offensichtlich in eine verbale Streitigkeit geraten ist. Im weiteren Verlauf ist zu erkennen, wie der Mann durch den Unbekannten besprüht wird. Daraufhin verlässt der Angegriffene zunächst den Bereich, kehrte jedoch wieder zurück und schlug den Unbekannten mit voller Wucht zu Boden. Der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn trennte die Parteien und der unbekannte Mann verließ die Tatörtlichkeit unmittelbar.

Die Bundespolizei leitete gegen den unbekannten Mann ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Gegen den Mann aus Guinea wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang fragt die Bundespolizei: Wer kann Angaben zu der körperlichen Auseinandersetzung am 21.01.2020, in der Zeit von 15:00 bis 15:10 Uhr, im Eingangsbereich des Hammer Hauptbahnhofs machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell