Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 17.08.2022

Goslar (ots)

Kennzeichendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug.

Am 17.08.2022 gegen 07:25 Uhr befuhr ein Pkw Audi A4 Avant in Blau, besetzt mit zwei Personen das Tankstellengelände einer Tankstelle in der Breiten Straße in Bad Harzburg. Am Fahrzeug befand sich lediglich ein Kennzeichenschild mit Wernigeröder Zulassung. Der Pkw wurde durch einen Fahrzeuginsassen betankt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass das verwendete Kennzeichenschild zuvor von einem Pkw in einer Grundstückseinfahrt in der Deilichstraße in Bad Harzburg entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg (Tel.: 05322/911110) in Verbindung zu setzen.

i.A. Frischemeier, POK

