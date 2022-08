Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 16.08.2022

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Zeit von Sonntag, 20.00 Uhr, bis Montag, 05.30 Uhr, wurde von einer bislang unbekannten Person ein Hakenkreuz ins Dach eines Pkw geritzt. Der Pkw Seat Ibiza war im Tatzeitraum in der Langen Straße, vor dem Wohnhaus der 26-jährigen Geschädigten, zum Parken abgestellt. Hinweise zum Tatgeschehen werden erbeten unter der Rufnummer der Polizei ( 05381/9440 ).

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, gegen 13.10 Uhr, meldete eine 23-jährige Fahrzeughalterin aus Engelade eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Berliner Straße. Ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer hatte beim Vorbeifahren den Pkw der jungen Frau mit der offenstehenden, hinteren Fahrzeugtür seines Transporters beschädigt. Aufgrund eines sofortigen Zeugenaufrufs der Geschädigten auf der Internetplattform "facebook" meldete sich kurze Zeit später der Halter des unfallverursachenden Transporters. Der am Pkw entstandene Schaden am Pkw wurde auf ca. 750 Euro beziffert. Ein Verfahren wegen verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

