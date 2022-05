Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Tödlicher Verkehrsunfall auf der Eichholzstraße

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagabend (17.05.) kam es gegen 18:40 Uhr auf der Eichholzstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Witten wurde bei einem Abbiegeunfall in Höhe der Berchemallee tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 55-jährige Hagenerin mit ihrem VW Passat aus der Berchemallee nach links auf die Eichholzstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden BMW-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der 26-jährige Fahrer der BMW verstarb noch am Unfallort. Spezialisten eines Unfallaufnahmeteams haben vor Ort die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang aufgenommen, diese dauern an.

