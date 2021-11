Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, aber ohne Verletzte!

Jever (ots)

Am Mittwoch, 24.11.21, befuhr ein Pkw-Fahrer um 22.26 Uhr in Cleverns die Dorfstraße, übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall entstand an beiden Pkw ein Schaden, welcher insgesamt auf 10.000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell