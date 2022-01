Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Tageswohnungseinbruch: Einbrecher von Hausbewohner gestört

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 5. Januar, gegen 16.30 Uhr versucht in ein Mehrfamilienhaus an der Schroffstraße einzubrechen. Dabei wurde er von einem Hausbewohner gestört.

Während der Mann mittels eines Brecheisens die Hintertür des Mehrfamilienhauses öffnete, wurde er vom Hausbewohner gestört und flüchtete in Richtung Stapper Weg. Er kann wie folgt beschrieben werden: Schlank, etwa 20-25 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und eine schwarze Wollmütze.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell