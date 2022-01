Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 28-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Dienstag, 4. Januar, gegen 19 Uhr in einem Supermarkt an der Hindenburgstraße einen 28-jährigen Mann festgenommen. Er hatte versucht, Waren zu stehlen und einen Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen, um mit der Beute zu entkommen. Er ging heute in Untersuchungshaft.

Der 28-Jährige fiel zunächst dadurch auf, dass er das Geschäft mit leeren Händen betrat, sich dann Ware aus der Auslage nahm und versuchte, diese an der Kasse gegen eine Gutschrift umzutauschen.

Die Kassiererin lehnte dies ab und rief den Filialleiter hinzu. Der forderte den Mann auf, mit in sein Büro zu kommen. Zunächst kam der 28-Jährige auch ein Stück mit - dann aber griff er sich erneut Waren und stürmte damit in Richtung Ausgang. Ein Mitarbeiter des Supermarktes eilte ihm nach und hielt ihn fest, wobei der 28-Jährige sich wehrte und den Mitarbeiter ins Gesicht schlug. Zusammen mit zwei Security-Mitarbeitern gelang es schließlich, den 28-Jährigen festzuhalten, bis Polizeibeamte vor Ort eintrafen und ihn festnahmen.

Die Polizei führte den Verdächtigen am Folgetag einem Haftrichter vor, der aufgrund von Fluchtgefahr Untersuchungshaft für ihn anordnete. Der 28-Jährige ist der Polizei bereits aus früheren Einsätzen wegen Eigentumsdelikten bekannt. Er stand zum Zeitpunkt der Tat unter Alkohol- und Drogenwirkung. (jn)

