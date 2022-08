POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 17.08.2022

Goslar (ots) - Kennzeichendiebstahl mit anschließendem Tankbetrug. Am 17.08.2022 gegen 07:25 Uhr befuhr ein Pkw Audi A4 Avant in Blau, besetzt mit zwei Personen das Tankstellengelände einer Tankstelle in der Breiten Straße in Bad Harzburg. Am Fahrzeug befand sich lediglich ein Kennzeichenschild mit Wernigeröder Zulassung. Der Pkw wurde durch einen Fahrzeuginsassen ...

mehr