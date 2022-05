Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fanansammlung ruft Polizei auf den Plan

Bremerhaven (ots)

Die Anwesenheit zweier Rapper sorgte am gestrigen Dienstag, 10. Mai, in Bremerhaven-Grünhöfe für einen Polizeieinsatz.

Gegen 19.15 Uhr wurden die Polizisten während der Streifenfahrt auf rund 150 Personen aufmerksam, die dicht gedrängt und euphorisch im Bereich eines Lokals an der Straße Auf der Bult auf etwas zu warten schienen. Den Grund hatten die Beamten schnell ermittelt: Ein Bremerhavener Rapper hatte einen in der Szene bundesweit bekannten Kollegen eingeladen. Sie wollten am Abend ihre Kunst zum Besten geben und ihre Fans mit Autogrammen versorgen. Auch wenn bei dem Kampf um die vordersten Plätze die zumeist jugendlichen Gäste etwas schubsten und drängelten, blieb es während der Veranstaltung ansonsten ruhig. Ein weiteres Einschreiten der Polizei war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell