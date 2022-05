POL-Bremerhaven: Mit Handy in der Hand und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bremerhaven (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Surheide hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Unbekannte Täter drangen am vergangenen Freitag, 6. Mai, zwischen 18 und 23 Uhr in das Haus an der Kärntner Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten sie dabei alle Räume nach Wertgegenständen und Elektronikgeräten. Mit ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt. Möglicherweise ...

