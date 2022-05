Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei berät in der Innenstadt

Bremerhaven (ots)

Das Team der Zentralen Prävention der Polizei Bremerhaven gibt am kommenden Freitag, 13. Mai, in der Bremerhavener Innenstadt Tipps zum Schutz vor Kriminellen. Die Beamtinnen und Beamten begrüßen alle Interessierten von 10 bis 14 Uhr am Stand vor der Großen Kirche in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Unter anderem beraten die Fachleute über die Themen Einbruchschutz, Autoknacker und Schutz vor Betrügern.

