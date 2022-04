Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 23.04.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Verkäuferin mit Messer bedroht um Schuhe zu entwenden - Bruchköbel

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Schuhgeschäfts in der Limesstraße bemerkte am Freitag, kurz vor 18 Uhr, wie ein circa 25 Jahre alter Mann das Geschäft mit Schuhen verließ, ohne diese zu bezahlen. Daraufhin lief sie dem Schuhdieb hinterher, brach die Verfolgung aber ab, als sich dieser mit einem Messer in der Hand zu ihr umdrehte. Der dunkelblonde, etwa 162 cm große Täter war mit einer Mütze und einem dunkelbraunen Pullover bekleidet und trug einen viereckigen Rucksack. Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 23.04.2022, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

