POL-OF: Einbruch in Bäckerei; Erneut brannten Mülltonnen - Festnahme von zwei Jugendlichen; Straßenräuber flüchtete ohne Beute

1. Einbruch in Bäckerei - Neu-Isenburg

(aa) Einbrecher drangen in der Nacht zum Freitag in der Frankfurter Straße in eine Bäckerei ein. Zwischen 22.30 und 4.40 Uhr hatten die Täter die Eingangsschiebetür gewaltsam aufgedrückt. Im Verkaufsraum stahlen sie aus der Kasse das Wechselgeld und verschwanden wieder. Die Kripo Offenbach bittet Zeugen, die im Bereich der 140er-Hausnummer verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

1. Erneut brannten Mülltonnen - Festnahme von zwei Jugendlichen - Hanau

(aa) Nachdem in der Nacht zum Freitag erneut Mülltonnen in der Innenstadt brannten, nahmen Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung und dank aufmerksamer Zeugen zwei Verdächtige vorläufig fest. Die Jugendlichen sollen kurz nach Mitternacht in der Brüder-Grimm-Straße in einem Hinterhof eine Tonne in Brand gesetzt haben, wobei das Feuer auf eine weitere Mülltonne und einen Baum übergriff. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Gut eine Stunde später wurde in der Sternstraße vor einem Mehrfamilienhaus eine Mülltonne angesteckt. Die Tonne brannte nieder und das Feuer hatte bei Eintreffen der Streife bereits auf die Hausfassade übergriffen. Die Beamten verhinderten mit dem Feuerlöscher wohl Schlimmeres. Hier wird der entstandene Schaden auf 15.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen sahen Zeugen, dass zwei Jugendliche mit Fahrrädern flüchteten. Kurz darauf wurden die Jungen aus Hanau und Großkrotzenburg auf ihren Rädern ergriffen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die zuständige Beamtin in der Ermittlungsgruppe Hanau I geht davon aus, dass die Verdächtigen auch für die Mülltonnenbrände vom Dienstag verantwortlich sind. Wie wir berichteten wurden in den frühen Morgenstunden Abfallbehälter in der Steinheimer Straße, der Gärtnerstraße, Am Markt sowie Am Freiheitsplatz angezündet, wobei eine Mülltonne kein Feuer gefangen hatte. Zu diesen Sachbeschädigungen durch Feuer liegen zum Teil Aufzeichnungen der Videoschutzanlagen vor. Eine erste Sichtung und das Einräumen der Taten durch einen der Beschuldigten erhärten den Verdacht. Die Auswertungen der Aufzeichnungen und die weiteren Ermittlungen dauern an.

2. Straßenräuber flüchtete ohne Beute - Bruchköbel

(aa) Ein Straßenräuber flüchtete am Freitagmorgen beim Überfall auf eine Fußgängerin ohne Beute. Gegen 6 Uhr war die 54-Jährige in der Geschwister-Scholl-Straße in Höhe der Hausnummer 1 unterwegs. An der Ecke Fritz-Schubert-Ring bedrohte sie der etwa 30 Jahre alte und 1,70 Meter große Täter und forderte ihre Handtasche. Anschließend versuchte der mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidete Mann, die Tasche ihr zu entreißen. Allerdings rissen lediglich die Henkel und der Räuber, der einen Bart hatte, rannte davon. Die Kripo Hanau bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

