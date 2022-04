Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Baustellendiebe einmal mit und einmal ohne Beute und wenig mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag.

Main-Kinzig-Kreis

1. Unterschlagenen Volvo sichergestellt - Hanau

(fg) Wegen einer offensichtlichen Überziehung des TÜV-Termins hielt eine Streifenbesatzung der Polizeiautobahnstation Langenselbold am Dienstagvormittag einen Volvo XC90 im Industriepark in Hanau-Wolfgang gegen 8.25 Uhr an. Eine Überprüfung des Kölner Kennzeichens im polizeilichen Sachfahndungsbestand ergab, dass der Wagen seit dem 11. April dieses Jahres in Nordrheinwestfalen wegen Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 51 Jahre alte Fahrer den ursprünglich angemieteten Volvo nicht zurückgegeben hatte, nachdem der Mietvertrag wegen Zahlungsverzug gekündigt worden war. Daher wurde der XC90 vorerst sichergestellt. Der 51-Jährige musste mit zur Wache, wo er wegen des Verdachts der Unterschlagung als Beschuldigter vernommen und erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend durfte der Mann die Polizeistation verlassen, jedoch ohne fahrbaren Untersatz.

2. Baustellendiebe einmal mit und einmal ohne Beute - Nidderau

(aa) Diebe waren über die Osterfeiertage auf zwei Baustellen in Nidderau zugange. Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen brachen die Täter im Heldenberger Weg einen Baucontainer auf. Sie stahlen Werkzeug und Geräte im Wert von etwa 20.000 Euro; eine genaue Auflistung wird noch nachgereicht. Zur selben Tatzeit wurde etwa vier Kilometer weiter das Schloss eines Baucontainers hinter der Kläranlage im Bornwiesenweg aufgebrochen. Die Diebe verschwanden jedoch ohne Beute. Es könnte sein, dass sie gestört wurden. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Strohballen brannten nieder - Ronneburg

(aa) 300 Strohballen brannten am Dienstagabend im Feld an den "Lehnwiesen". Gegen 18.50 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus. Der geschädigte Landwirt übergab der Polizei zwei Kinder und einen Jugendlichen. Nach ersten Ermittlungen haben die drei Jungs wohl auf den Ballen gespielt und einer von ihnen mit einem Feuerzeug hantiert. Dabei kam es plötzlich und offenbar ungewollt zum Ausbruch des Feuers, das schnell auf alle Heuballen übersprang. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Die Jungen wurden in die Obhut der Eltern gegeben. Die Kriminalpolizei Hanau hat bereits die Ermittlungen übernommen.

Offenbach, 20.04.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell