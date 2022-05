Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Flucht auf E-Scooter gescheitert

Bremerhaven (ots)

Ein eher untypisches Fluchtfahrzeug hielt am gestrigen Montag, 9. Mai, ein Ladendieb im Bremerhavener Stadtteil Mitte bereit.

Gegen 14.15 Uhr betrat der 32-Jährige den Verbrauchermarkt an der Rudloffstraße. Unter dem Arm ein E-Scooter. Zielstrebig begab sich der Mann zu einer unbesetzten Kasse, stellte sein Gefährt ab und öffnete das Absperrband. Nun bediente er sich an dem Tabak aus dem Regal im Kassenbereich. Gleich mehrere Packungen verstaute er in eine mitgebrachte Plastiktüte. Der Bremerhavener hatte dabei nicht die Absicht für die eingepackte Ware zu zahlen. Er hängte den Beutel an den Lenker seines Rollers und sauste Richtung Ausgang. Dabei hatte er aber die Rechnung ohne den örtlichen Ladendetektiv gemacht. Dieser hatte die Tat beobachtet und nahm, gemeinsam mit dem Betreiber des Geschäfts, die Verfolgung auf. Den Männern gelang es den Dieb einzuholen und an der weiteren Flucht zu hindern. Sie übergaben den Langfinger an die Polizei. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

