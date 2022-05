Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Surheide: Zeugenhinweise gesucht

Bremerhaven (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Surheide hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Unbekannte Täter drangen am vergangenen Freitag, 6. Mai, zwischen 18 und 23 Uhr in das Haus an der Kärntner Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten sie dabei alle Räume nach Wertgegenständen und Elektronikgeräten. Mit ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt. Möglicherweise benutzten die Einbrecher für den Transport der entwendeten Gegenstände ein Fahrzeug. Wer im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich Kärntner Straße/Isarstraße/Steiermarkstraße oder auf dem Düllmannsweg gemacht hat, wird gebeten, die Bremerhavener Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell