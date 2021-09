Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Autofahrer übersieht Radfahrerin beim Rückwärtsfahren

Dettenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall der sich am Montagnachmittag in der Waldstraße in Dettenheim ereignet hat wurde eine 73-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Frau war gegen 16.30 Uhr auf der Waldstraße an einer Grundstücksausfahrt vorbeigefahren, als sie von einem rückwärts ausparkenden Hyundai-Fahrer offenbar übersehen wurde. Es kam zur Kollision wodurch sie sich schwere Verletzungen zuzog. Herbeigerufenen Rettungskräfte brachten die Frau in Krankenhaus. Der 65-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell