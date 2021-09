Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Erneute Katalysator-Diebstähle

Karlsruhe / Rastatt (ots)

Erneut haben unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Schneidemühler Straße in Karlsruhe den Katalysator eines geparkten Autos ausgebaut und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Auch in der Steinmetzstraße in Rastatt waren Langfinger die Nacht zuvor an einem VW Lupo zugange. Hier hatten sie den Katalysator herausgesägt und gestohlen, wie der Geschädigte in einem Karlsruhe Polizeirevier bei seiner Anzeigenerstattung berichtete. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell