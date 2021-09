Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradhelm schützt Radfahrer vor schwerwiegenden Kopfverletzungen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 71-jähriger Radfahrer wurde dank seines Fahrradhelmes wahrscheinlich vor einem Krankenhausaufenthalt bewahrt. Der Mann befuhr am Sonntag gegen 15 Uhr die Benzstraße und übersah ein Schlagloch auf der Fahrbahn. In der Folge verlor der Radfahrer die Kontrolle und stürzte gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls ging der Fahrradhelm des 71-Jährigen zu Bruch. Am PKW entstand Schaden an Stoßstange und Scheinwerfer. Durch den Helm wurde der Radfahrer vermutlich vor schwerwiegenden Verletzungen geschützt und kam mit einigen kleineren Schürfwunden davon. Die Fahrbahn wird nun an der Unfallstelle zur Vermeidung weiterer Unfälle überprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell