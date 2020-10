Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen Transporter auf

Hagen (ots)

In gleich zwei Transporter brachen Unbekannte in einem Tatzeitraum von Montag (19.10.2020) bis Dienstag (20.10.2020) in der Stormstraße und der Kappellenstraße in Hagen-Boele ein. Die unbekannten Täter schlugen zwischen 09:30 Uhr und 07:50 Uhr beide Male einen Teil der Scheibe der Beifahrertür ein und verschafften sich so Zugriff auf den Innenraum der Fahrzeuge. Anschließend entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

