BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte greifen 17-Jährigen an

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter fasste eine 19-Jährige in einer S-Bahn gegen ihren Willen an und verfolgte sie nach ihrem Ausstieg am Bahnhof in Ludwigsburg um sie erneut anzufassen. Am gestrigen Morgen (27.02.2022) gegen 7:30 Uhr fuhr die 19-Jährige mit der S4 in Richtung des Haltepunktes Favoritepark. Währenddessen berührte der unbekannte Täter sie unsittlich und gegen ihren Willen. Als sie aus ...

