IM-MV: Landespolizei erhält 63 neue Fahrzeuge und ein Infomobil

Eine der größten Übergabeaktion der jüngsten Zeit für die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern steht an: Insgesamt 63 Funkstreifenwagen vom Typ PKW Kombi wird Innenminister Christian Pegel am kommenden Montag übergeben. Die Fahrzeuge werden für den allgemeinen Streifendienst in den Polizeirevieren der Schutzpolizei genutzt und ersetzen Fahrzeuge, die ausgesondert werden. Zudem erhält die Landespolizei MV eine Containerkonstruktion, die als Infomobil bei polizeilichen Einsätzen genutzt werden kann.

Die Funkstreifenwagen werden an Dienststellen der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg sowie das Landeswasserschutzpolizeiamt verteilt. Das Infomobil steht allen Polizeibehörden des Landes zur Verfügung und wird dem Landesbereitschaftspolizeiamt zugeordnet.

Die Übergabe findet statt:

Am 13. Dezember 2021, um 13:00 Uhr,

im Polizeizentrum Schwerin, Graf-York-Straße

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an dem Termin teilzunehmen. Um die Einhaltung aller Abstands- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie einzuhalten, wird eine vorherige Anmeldung erbeten. Bitte richten Sie diese bis Freitag, 10.12.2021, per E-Mail oder telefonisch an unsere Pressestelle (presse@im.mv-regierung.de, 0385/588 2016).

